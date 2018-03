Fanáticos buscam maneiras inusitadas de jogar 'Pokémon Go'

Foto: Reprodução / YouTube

A febre Pokémon Go chegou ao Brasil apenas recentemente, mas já estava disponível no continente europeu há algum tempo. Isso fez com que alguns jogadores mais "dedicados" ao game tenham buscado alternativas diferentes, para dizer o mínimo, de capturar os monstrinhos.

Drone

Felix Kjellberg, dono do canal PewDiePie, descobriu uma maneira curiosa para procurar pokémons em locais distantes sem sair de casa: Um drone.

Após diversas dificuldades para encontrar um recipiente ideal para acoplar seu celular à engenhoca, utilizando fita adesiva, ele finalmente conseguiu chegar a uma área com pokémons, e, utilizando seu computador, uma câmera e o controle remoto, conseguiu capturar um Drowzee. Vale conferir a experiência.

Helicóptero

Os portugueses SirKazzio e Wuant descobriram outro jeito interessante para capturar pokémons: alugar um helicóptero.

Além de apreciar uma belíssima vista, eles curiosamente encontraram monstrinhos do tipo voador, como um raro Aerodactyl e alguns Zubats.

Lancha

Em busca de pokémons aquáticos, Kazzio e Wuant entraram numa barca, e em seguida alugaram uma pequena lancha. Encontraram pokémons aquáticos como o Tentacool e Magickarp, mas na maioria das vezes encontraram monstrinhos de outros tipos, como Ekans, Voltorb, Oddish, Zubat e até mesmo um Pikachu.

Profissionais do Pokémon

O estadunidense Marc Walters encontrou uma maneira de ganhar dinheiro com o sucesso da franquia: Criou um serviço de transporte para que pessoas capturem seus pokémons em segurança.

Marc conta que tinha receio que crianças fossem atropeladas, ou algo do tipo, então resolveu prestar os serviços por 25 dólares a hora (cerca de R$80,00). Ele garante tratar-se de algo realmente divertido.