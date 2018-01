Famosas brasileiras viram vilãs da Disney em desenhos de ilustrador mineiro

Angélica como a madrasta de Cinderela Foto: Higgo Cabral/Reprodução

Cléo Pires no papel de Malévola? E Angélica como a madrasta má de Cinderela? Nas mãos do ilustrador Higgo Cabral, isso foi possível. O jovem artista mineiro chamou atenção nas redes sociais após finalizar uma série de ilustrações em que famosas brasileiras se transformam nas principais vilãs da Disney.

O projeto com sete desenhos ainda traz Deborah Secco como a Rainha de Copas de Alice no País das Maravilhas; Vera Holtz como Úrsula de A Pequena Sereia; Claudia Raia como Cruela de Vil, de 101 Dálmatas; Giovanna Ewbank como Rainha Má, de A Branca de Neve; e Cláudia Ohana como Mamãe Gothel, de Enrolados. Veja todas as ilustrações na galeria abaixo:

Nas redes sociais, Higgo faz sucesso com desenhos de vários famosos, como os de cantoras como Beyoncé, Lorde, Rihanna e Valesca Popozuda, ou de atrizes como Letícia Sabatella e Bruna Marquezine.