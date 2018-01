Família vende desde carro até objetos pessoais para viajar o mundo

A família, que mora no País de Gales, pretende passar por vários países e decidir em qual vão morar. Foto: Pixabay

Clare Fisher e Ian, um casal do País de Gales, está vendendo tudo para realizar um sonho: viajar o mundo com os filhos e encontrar o lar dos sonhos em outro país. O desejo sempre existiu, mas os planos para concretizá-lo só começaram após perceber como a vida é fugaz.

"Depois da morte de um membro próximo da família, nós olhamos um para o outro e dissemos: por que não fazer isso?'", relembrou Clare ao DailyMail. O casal tem dois filhos: a menina Maddison, de três anos, e o menino Kallan, de cinco, e os dois devem sair da escola em breve para poderem viajar.

"Nós planejamos os primeiros oito meses em termos de localização. Depois, voltaremos para ver familiares e amigos e aí, provavelmente partiremos para a segunda parte da viagem", explica Clare.

Entretanto, os planos não estão totalmente definidos e tudo pode mudar durante a aventura. "Eu gostaria de conhecer o mundo inteiro, não há nada definido e não sei com certeza quando iremos voltar. Pode ser que nós apenas fiquemos no lugar que mais gostarmos", disse.

Clare é consultora de negócios e Ian trabalha numa companhia de mídia, e os dois estão guardando cada centavo para a viagem. Além disso, o casal está vendendo pertences - desde o carro até bolsas. Porém, é possível que o dinheiro acabe durante a viagem, então eles terão de arrumar um emprego. "Eu trabalho de casa, de qualquer forma, então eu poderia continuar ganhando dinheiro enquanto viajo".

Os dois ainda compraram equipamentos de filmagem e fotografia para registrar cada minutos da aventura e compartilhar num canal no YouTube, no Facebook e no Instagram. "Se as pessoas começarem a nos assistir, podemos começar algo a partir disso", diz Clare.

Outro desejo do casal é fazer trabalho voluntário durante a viagem. "Sempre foi um sonho nosso fazer isso, mas trabalhando o tempo todo é muito difícil, então essa viagem nos dá tempo para nos voluntariarmos no mundo inteiro", disse.

O plano é que eles vendam tudo e, após o Natal, comecem a viajar. A primeira parada será Marjorca, nas Ilhas Baleares, próximo a Espanha. Depois, seguirão para a Tailândia, Vietnã, Cambodja, Malásia, Filipinas, Indonésia, Sri Lanka, Nova Zelândia, Austrália e Ilhas Fiji.

No Facebook, Clare pediu dicas e recomendações para a viagem.