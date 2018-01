Família salva égua de afogamento na Austrália

A família Shepherd salvou a égua Tilly de morrer afogada nas fortes enchentes que castigam o sudeste da Austrália. Foto: Pixabay/JamesDeMers

As fortes enchentes que estão devastando a região sudeste da Austrália quase levaram Tilly, uma égua de 25 anos que foi arrastada pelas águas até a propriedade dos vizinhos do seu dono na cidade de Murwillumbah. Na última sexta-feira, 31, a família Shepherd ouviu um barulho no seu jardim e viram a égua lutando para não se afogar.

Usando uma extensão elétrica, eles conseguiram puxar a égua até a porta de entrada da sua casa. “No momento em que puxamos Tilly para dentro, ela simplesmente caiu de cansaço”, disse Leigh Shepherd para a emissora australiana ABC. A água invadia a casa dos Shepherd e a tarefa seguinte foi um revezamento para segurar a cabeça da égua e impedir que ela se afogasse.

O feito da família viralizou após um veterinário da cidade examinar a égua e constatar que, tirando um corte na perna, ela saiu inteira das enchentes graças ao esforço dos Shepherd. Veja abaixo o relato (em inglês) e fotos do processo de resgate da égua Tilly.