Família mochileira prova com belas fotos que é possível viajar com bebês

Família canadense explora paisagens deslumbrantes com os filhos Foto: Reporodução/Instagram

A mamãe Tanya Vanthuyne é um belo exemplo para os pais que acham que é impossível curtir uma viagem com bebês ou para aquelas pessoas que não tem filhos e ao ver uma família no aeroporto ficam se perguntando "como eles conseguem?!". A canadense conquistou mais de 12 mil seguidores no Instagram postando fotos das viagens com o marido e os dois filhos - Kade, uma menina de 6 anos, e Blake, de 2 anos.

E não pense que são viagens de luxo. A família se aventura em paisagens com neve, rio, cachoeira, acamapamentos e cânions. O bebê Blake aparece constantemente sendo carregado em uma espécie de mochila pela mamãe ou entre as pernas dela em pranchas e canoas.

Veja as fotos da família:

Because it's supposed to snow 10 cm today and I want to hold onto these ☝ days for as long as possible ☀️ #GoPro #explorealberta #myjasper #iwasbornwild Uma foto publicada por V A N T H U Y N E | ↟ (@vanthuynee) em Out 14, 2016 às 7:12 PDT

Just two regular Mountain Men right here #GoPro #explorealberta #myjasper Uma foto publicada por V A N T H U Y N E | ↟ (@vanthuynee) em Set 23, 2016 às 9:21 PDT

@shrediger 's little guy can tell two different stories at the same time - It's on you if you can't keep up I CANNOT wait to hear all the stories that Kade will have to tell. Uma foto publicada por V A N T H U Y N E | ↟ (@vanthuynee) em Set 16, 2016 às 7:12 PDT

It's 8 degrees out right now Fingers crossed that we have at least one more of these days. I actually think Blake is glaring at me - he HATES his photo being taken and would also prefer other things over standing beside Kade. There is kind of a mannikin vibe going on here #GoPro #explorealberta #iwasbornwild Uma foto publicada por V A N T H U Y N E | ↟ (@vanthuynee) em Set 8, 2016 às 7:19 PDT