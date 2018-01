Família faz cartaz para explicar mania de cachorro de subir no telhado

Cansada de receber avisos dos vizinhos, família colou um cartaz na porta de casa para explicar o hábito do cachorro de ficar no telhado. Foto: Pixabay

Uma família de Austin, Texas, nos EUA, fez um cartaz para explicar o hábito de Huckleberry, o cachorro da família, de ficar no telhado de casa. Isso porque, ao ver o cachorro lá em cima, muitos vizinhos ficam preocupados e vão avisar os donos.

"Huckleberry aprendeu a pular no telhado do nosso quintal. Nós nunca deixamos ele no quintal sem que haja alguém em casa. Ele não vai pular, a não ser que você o atice com comida ou com uma bola. Nós agredecemos a preocupação mas, por favor, não bata na nossa porta... nós sabemos que ele está lá em cima. Mas, por favor, fiquem à vontade para tirar fotos e compartilhá-las com o mundo com a hashtag #Huckertheroofdog [Hucker, o cachorro do telhado, em tradução livre]", diz o texto do cartaz.

Algumas pessoas viram o cartaz - e o cachorro no telhado - e as imagens viralizaram.