Família encontra celular na praia e não mede esforços para devolvê-lo ao dono

Aparelho foi devolvido funcionando normalmente (imagem ilustrativa) Foto: Pixabay / @TheHilaryClark

Um homem do interior do Estado de São Paulo perdeu o celular no mar enquanto passava o ano-novo no litoral, mas recuperou o aparelho mais de 20 dias depois graças a uma família que o achou na areia.

O caso aconteceu em uma praia de São Sebastião, no litoral norte do Estado. Fernando Darcie conta que o celular caiu de seu bolso enquanto ele pulava as sete ondinhas.

"O Google mostrou que o aparelho foi levado pela correnteza uns bons metros mar adentro. Virou oferenda, literalmente, e eu esperava nunca mais ouvir falar dele", escreveu em seu Facebook.

Se alguma divindade rejeitou a oferenda ou apenas queria que ele voltasse para seu dono, fato é que Maria Gabriella de Almeida, menina moradora da região, encontrou o aparelho enquanto brincava na areia no dia seguinte e entregou para seu pai, Marcio Nobrega.

Ele e a mulher não tiveram dúvida de que deveriam fazer com que o celular voltasse para o proprietário. O aparelho estava bloqueado e, por isso, não conseguiram obter informações sobre seu dono.

A saída foi conectar o cartão de memória no computador da família. Entre os arquivos estavam fotos de passagens aéreas compradas por Fernando e, assim, encontraram o perfil dele no Facebook.

Mandaram mensagem mas, como não obtiveram resposta, encontraram o telefone do irmão de Fernando na rede social e, assim, contaram tudo o que havia acontecido ao longo do mês.

Foi assim que contataram Fernando e puderam pegar o seu endereço em Lençóis Paulista para enviar o aparelho pelo correio. Ele conta que o aparelho estava funcionando normalmente e que, apesar de já ter adquirido outro celular, a atitude da família de Marcio lhe marcou profundamente.

"O Márcio, a Josiane e a família deles são um exemplo mais do que inspirador para termos força e seguirmos sendo os melhores seres humanos que podemos ser, para nós mesmos e para o mundo ao nosso redor", disse.