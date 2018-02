Família é multada por pintar muro igual a quadro de Van Gogh

Quadro 'The Starry Night', de Vincent Van Gogh Foto: 'The Starry Night'/Vincent Van Gogh/Divulgação

Um casal que decidiu pintar o muro de casa no mesmo estilo do quadro The Starry Night, do pintor holandês Vincent Van Gogh, foi multado pela prefeitura da cidade norte-americana de Mount Dora, na Flórida. O município está cobrando US$ 100 (cerca de R$ 320) por dia e alega que os proprietários estão desrespeitando códigos da lei da cidade, e caracteriza a pintura como grafite.

Inicialmente, apenas um muro havia sido pintado imitando o quadro de Van Gogh. Porém, após a prefeitura ordenar que o muro deveria ter a mesma cor da casa, a família decidiu adaptar a parte externa da residência, que agora tem a mesma inspiração. As informações foram dadas pelo casal Nancy Nemhauser e Lubek Jastrzebski à ABC News.

Paradoxalmente, a insistência da prefeitura para apagar a pintura feita no muro cresce na medida em que se aproxima o Mount Dora Art Festival, festival de arte e antiguidade que acontecerá na cidade nesta semana. “É uma cidade artística e estamos lutando por este mural”, comentou o artista do muro, Richard Barrenechea. “Espero que muitas pessoas vejam a pintura e nos deem apoio [contra a prefeitura]”.

A família argumenta que a decoração foi feita para o filho do casal, Chip, que é autista e adora pinturas. "É um meio de ajudá-lo”, contou a mãe Nancy. “Sua linguagem está comprometida, e se ele se perder, estamos confiantes que ele saberá dizer que mora na ‘Casa Van Gogh’”, defendeu.

Uma assinatura coletiva contra a ordem da prefeitura está circulando na internet. O advogado da família, Jeremy Talcott, alega que não há código municipal que defina a cor das casas.