Família chinesa cria filhote de urso achando que era um cachorro

Uma família chinesa tomou um susto quando descobriu que seu filhote de cachorro na realidade se tratava de um urso Foto: YouTube/CGTN

Uma família que mora na província de Yunan, na China, tomou um susto quando seu suposto cachorro de uma raça rara começou a andar em duas patas. Na realidade, o que eles achavam ser um mastiff tibetano era um urso. Su Yun havia comprado o filhote de um vendedor por um preço abaixo do mercado, mas só percebeu que havia algo de errado quando o bicho começou a crescer demais.

"Quanto mais ele comia, mais ele crescia e quanto mais ele crescia, menos se parecia com um cachorro", disse Yun para para o site China News. "Ele ficou parecendo cada vez mais com um urso e começamos a ficar com medo que realmente não fosse um cachorro", continuou.

Após o animal continuar a crescer e ver as despesas com sua alimentação aumentarem, Yun resolveu chamar o serviço de proteção aos animais local, que retirou o urso da sua casa. Após exames, confirmou-se de que se tratava, de fato, de um urso negro asiático.

Como estava saudável, o animal agora ficará em observação em um santuário para checar se é possível ser devolvido à natureza ou se terá que ser mantido em cativeiro por conta do seu contato com humanos.

Veja abaixo um vídeo da história.