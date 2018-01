Família canadense encontra escorpião em saco de bananas

Escorpião foi encontrado vivo na embalagem Foto: Reprodução de cena / The Weather Network

Uma família do Canadá se assustou ao comprar um saco de bananas importadas da Guatemala. Segundo o canal The Weather Network, a filha do meteorologista Nathan Coleman encontrou um escorpião dentro da embalagem.

As frutas foram compradas de uma loja Costco na cidade de Halifax. "Nós notamos algo se movendo nas bananas, e parece ser um escorpião”, disse Coleman no vídeo enviado à emissora.

O canadense entrou em contato com o estabelecimento e pediu a retirada dos produtos das prateleiras.

Coleman levou o escorpião para o Museu de História Natural da Nova Escócia, região onde a família vive, mas o animal acabou sacrificado por ‘razões de segurança’.