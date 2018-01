Família busca babá para viajar o mundo e recebe 19 mil currículos

Família procura babá para dar volta ao mundo. Foto: Reprodução/NBC

O americano Derek Tillotson e sua esposa publicaram um anúncio de emprego no Facebook e receberam muito mais currículos do que imaginavam, 19 mil ao todo. O trabalho? Ser babá de três crianças, mas com um detalhe: a pessoa vai viajar o mundo. As informações são da NBC.

Ser pago para viajar é o sonho de muita gente e isso explica o sucesso do anúncio. A família, que mora em Utah, nos Estados Unidos, vai pagar cerca de R$ 4.700 de salário por mês e todas as despesas da viagem para a babá escolhida, de acordo com o que Derek disse a emissora.

Os Tillotson vão vender a casa para custear a volta ao mundo e devem começar a aventura em julho. A família pretende começar por Nova York e depois ir para a Islândia, sempre compartilhando tudo nas redes sociais.