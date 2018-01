Facebook aproveita Dia da Paz para promover explosões... de coraçõezinhos!

Foto: Reprodução / Facebook

Em tempos de discussões acirradas pelo momento do país e de descrença geral no amor pelo fim do casamento de Bonner e Fátima e Brad e Angelina, o Facebook aproveitou o Dia Internacional da Paz para presentear seus usuários com uma explosão de coraçõezinhos.

Para conhecer a função, basta clicar em "Amei" como reação a qualquer postagem, que você verá coraçõezinhos espalhados pela tela de forma semelhante a um fogo de artifício.

"A paz começa com o amor. Assim, agradecemos por você espalhar um pouco de amor no Dia Internacional da Paz", diz o site.

A funcionalidade, porém, não deve durar para sempre, e sim ser uma novidade provisória, assim como o botão de "Gratidão" criado pela rede social tempos atrás.

Foto: Reprodução / Facebook