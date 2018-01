Fã de Maiara e Maraisa recebe homenagem inusitada após tirar nota máxima em TCC

Jovem foi surpreendida com faixas com montagens suas ao lado de Maiara & Maraisa e Dua Lipa Foto: Débora Lima / Acervo pessoal

Débora é uma estudante de jornalismo da Faculdade Cásper Líbero, em São Paulo, que teve seu TCC aprovado com nota máxima nesta quarta-feira, 29. Quando o resultado foi anunciado, uma surpresa: seus familiares e amigos levantaram cartazes com montagens dela ao lado de Maiara e Maraisa e também de Dua Lipa.

A formanda é fã das artistas. Ela disse que um deslize de uma amiga quase estragou a surpresa: “Minha amiga estava combinando com a minha mãe e me mandou, sem querer, a faixa da Maiara e Maraisa. Aí eu achei que seria só essa, mas ontem eu fui surpreendida com as outras. E eu achava que era um papel sulfite, não banners enormes”.

Débora contou que a comemoração foi feita após ela receber nota dez em seu TCC, uma reportagem multimídia sobre mulheres grávidas no cárcere. Como havia outras apresentações sendo feitas, ela disse que o momento chamou a atenção de muita gente.

“Eu chorava de emoção e comecei a chorar de rir, nem deu para ficar brava porque foi tão engraçado, e [as faixas] estão tão maravilhosas que eu só dei risada”, lembrou. As faixas também possuem trocadilhos com letras das músicas das artistas como, por exemplo, “tem sorte que cê formou bem”.

Ela postou o momento em suas redes sociais e o perfil oficial da dupla sertaneja curtiu a foto. “Aí eu surtei, fiquei bem feliz mesmo, foi a cereja do bolo”, contou Débora.

Confira as faixas:

