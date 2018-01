Fã da personagem, babá inglesa muda seu nome para Mary Poppins

Mary Poppins ficou famosa na pele de Julie Andrews Foto: Reprodução de cena do filme 'Mary Poppins' (1964)/ Walt Disney Pictures

Cada profissão tem o seu ídolo. Para Emma Davenport, uma babá inglesa, com certeza essa inspiração é a personagem Mary Poppins. Tanto que ela trocou legalmente o seu nome para o da personagem infantil.

Mary sempre quis ser babá. Sua paixão pela profissão vem desde a infância, quando ela acompanhou sua mãe cuidando de muitas crianças. Quando completou 18 anos, se tornou formalmente uma babá e, desde então, se inspira na personagem para ser uma boa profissional.

Ela explica que diversas crianças e até os pais a comparavam com a personagem. “Eu brinquei com o meu marido sobre mudar meu nome. Eu já me vestia como a personagem nas festas e os pais me chamavam de Mary”, disse.

A decisão definitiva foi tomada após Mary Poppins ser votada a segunda personagem infantil mais popular, e a nova Mary Poppins vê a sua troca de nome como uma coisa séria. Ela até se veste como a amada personagem para as crianças de quem ela cuida terem a experiência completa.

Mary conta que sua filha de seis anos ficou muito contente com a mudança de nome. “Minha filha fala o tempo todo ‘a mamãe é a Mary!’ e as crianças que eu cuido realmente acham que eu virei a Mary Poppins”, disse.