Fã cria labirinto com desenho da Princesa Leia em plantação de milho

Fazendeiro plantou o milho na primavera de 2017, que começou em março no hemisfério norte, e fotografou os resultados em julho Foto: Jeremy Goebel via AP

O fazendeiro Jeremy Goebel, do Estado da Indiana, nos Estados Unidos, criou um labirinto com o formato do rosto da Princesa Leia, personagem do filme Star Wars.

O desenho na plantação de milho é uma homenagem à atriz Carrie Fisher, que morreu em dezembro do ano passado e ficou imortalizada pela personagem.

Para criar a imagem, Goebel usou um sistema de GPS na plantação do milho, que cresceu e formou o resultado esperado. Além do rosto da personagem, há a inscrição: "Carrie Fisher RIP 1956 - 2016".

O labirinto abre para visitantes neste fim de semana.

/Tradução de Luiza Pollo