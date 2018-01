Extensão do Google Chrome destaca nomes de políticos ficha-suja

Foto: Reprodução

É difícil lembrar o nome de todo mundo que está envolvido em sujeira na política brasileira, não é? Para refrescar a memória, o Reclame Aqui lançou a extensão Vigie Aqui para o navegador Google Chrome.

Com a ferramenta instalada, os nomes dos políticos ficha-suja aparecem marcados na cor roxa. Quando o internauta passa o nome em cima deles, surge um quadro com a 'ficha' do sujeito.

Por enquanto, apenas deputados federais e senadores em atividade - condenados ou que respondem a processos civis, penais ou eleitorais - é marcado em roxo estão na base de dados da extensão. Por isso, o nome do deputado cassado Eduardo Cunha, por exemplo, não aparece em roxo.

A base de informações será atualizada mensalmente. Com as novidades diárias na política brasileira, pode ser que alguns políticos demorem a aparecer por ali.

Veja o vídeo de apresentação do projeto: