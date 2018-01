Explorador encontra aranha que se parece com o Pikachu

Animal mede até 1 cm Foto: Jonathan Kolby / National Geographic / Divulgação

Muitos pokémons claramente foram inspirados em animais reais. No entanto, um explorador da National Geographic encontrou o oposto: uma aranha que se parece com um pokémon, o adorado Pikachu.

Jonathan Kolby fotografou o animal no Parque Nacional Cusuco, em Honduras. O abdome da aranha é amarelo brilhante e possui dois espinhos com coloração preta na ponta que se assemelham com as orelhas do Pikachu.

"Essas protuberâncias pontudas e excepcionais no seu abdome me chamaram a atenção de imediato!", disse o explorador da National Geographic.

A espécie é uma Micrathena sagittata, aranha comum na América do Norte mas, até então, sem registros em território hondurenho. Sua coloração tem a função de atrair presas, ao passo que seus espinhos servem de proteção.