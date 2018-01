Ex-fisiculturista abandona dieta rígida e publica ‘antes e depois’

Antes fisiculturista e agora 'amante' do próprio corpo; esta é a norte-americana Jolene Jones Foto: Facebook/@Jolene.n.jones

Cansada de ter de seguir uma dieta regrada, a norte-americana Jolene Jones decidiu largar a vida de fisiculturista. Em uma em seu Facebook, ela publicou um ‘antes e depois’ mostrando como modificou seu corpo.

“De fisiculturista para amante do corpo. Esta não é uma foto típica de transformação”, escreveu a moradora do estado de Montana.

Ela ainda desabafou sobre a obsessão pelo ‘corpo perfeito’. “Nunca fui o suficiente e sempre precisava melhorar. Hoje, eu fui passear com amigos e pude desfrutar a comida. Se fosse antes, eu teria babado e nem ousaria tocar”, disse.

A publicação rendeu elogios de diversos usuários da rede social e teve mais de 150 mil curtidas, além de quase 50 mil compartilhamentos.

Confira o post:

Tradução:

De body builder para amante do corpo. Esta não é uma foto típica de transformação. Eu fui de ser controlada por meu regime de ginástica esgotante e levar frango e batidas de proteína na minha bolsa para aproveitar plenamente uma vida social. Algumas pessoas podem dizer que isso é "abandonar a si mesmo", mas você não pode colocar um preço na felicidade. Eu percebi que posso ter mais de uma paixão na vida, seja caminhando no Glacier Park ou aproveitando cervejas com amigos. Um ‘six pack abs’ não me deixou feliz. Nunca fui o suficiente e sempre precisava melhorar. Hoje, eu fui passear com amigos e pude desfrutar a comida. Se fosse antes, eu teria babado e nem ousaria tocar. Seu corpo é LITERALMENTE a única coisa passa com você por essa vida. Seu valor e alegria não são medidos pelo que você consegue levantar. São medidos por aqueles que me cercam e o sorriso no meu rosto.