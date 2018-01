Ex-anoréxica publica fotos de lingerie e rebate críticas de seguidores

Atualmente, Megan Crabble trabalha é digital influencer e ajuda mulheres na aceitação do corpo Foto: Instagram/@bodyposipanda

Após ser diagnosticada com anorexia aos 15 anos, a inglesa Megan Crabble iniciou um tratamento e conseguiu superar a doença. Dez anos se passaram e, hoje, ela usa suas redes sociais para enaltecer a conquista e falar sobre a aceitação do próprio corpo.

Depois de postar fotos com lingerie e ser criticada por alguns seguidores, a blogueira fez uma publicação para respondê-los.

No post, Megan fez uma montagem onde aparece vestida, à esquerda, e apenas com calcinha e sutiã, à direita. “Digna de respeito / Ainda digna de respeito”, escreveu no rodapé das imagens.

Na legenda da foto, Megan cita alguns comentários que recebeu depois de começar a publicar fotos mostrando o corpo. Entre eles: “Nós entendemos que você ama seu corpo, mas por que você precisa fazer isso seminua?”, ou “Vá colocar uma roupa”, e ainda “Eu sou totalmente a favor da positividade do corpo, mas você está mostrando muita pele”.

A resposta veio em alto nível: “Uma mulher pode escolher celebrar seu próprio corpo em seu estado mais natural sem que seja por prazer ou gratificação sexual de outra pessoa”, disse a blogueira.

Com mais de 800 mil seguidores no Instagram, Megan trabalha para incentivar mulheres no empoderamento e aceitação da própria aparência.