Evento oferece tatuagens gratuitas para mulheres que tiveram câncer de mama

Foto: Pixabay

Durante o 1º Underworld Tattoo Music Fest, evento de tatuagens que ocorre em São Paulo nos dias 14, 15 e 16 de outubro, mulheres com marcas deixadas pelo tratamento de câncer de mama poderão ser tatuadas gratuitamente. A ação faz parte do Outubro Rosa, campanha de conscientização sobre o câncer de mama.

Leia também: Primeiro estúdio só de mulheres tatuadoras foge do clima sombrio e aposta em conforto

Além de mulheres que passaram por mastectomia, vítimas com cicatrizes de violência doméstica ou queimaduras também podem se inscrever para serem tatuadas gratuitamente. As interessadas devem se inscrever no site do evento.

O evento reúne mais de 250 tatuadores, obras de arte, concurso de tatuagem, show de rock ao vivo e food trucks.

Serviço:

Urban Stage - Rua Voluntários da Pátria, 498- Santana

14, 15 e 16 de outubro.

Mais informações no site.