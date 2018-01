Evento no Parque da Água Branca reúne obras e atividades de 19 museus de São Paulo

Parque da Água Branca. Foto: Divulgação

Ir para o parque e frequentar, em um só lugar, exposições e atividades de 19 museus de São Paulo é a ideia da 3ª Mostra de Museus, que ocorre ao longo deste sábado, 17, no Parque da Água Branca, na Barra Funda. Durante o evento, o público poderá conhecer, de graça, parte do acervo de museus como Pinacoteca e Museu da Imagem e do Som (MIS).

Cada instituição será responsável por algumas atividades. Entre elas, contação de histórias, degustação de café e oficinas de grafite, bordado e miniterrário.

De quebra, o participante da mostra receberá um 'passaporte de museus', que dá direito a uma entrada gratuita em cada um dos museus por tempo indeterminado. Dica: não use no sábado, quando todos os museus estaduais têm entrada gratuita, com a exceção do MIS.

Destaques:

10h | Palestra Construindo a diversidade sexual | Museu da Diversidade Sexual

13h às 14h | Oficina de preparação de café Dica do Barista, com degustação gratuita | Museu do Café

13h às 14h | Oficina Construção de mini terrário| Museu Catavento (até 20 participantes)

14h às 15h e das 15h às 16h | Oficina de grafite | Paço das Artes

15h às 17h | Oficina de artesanato Bordado de madeira | Museu da Imigração

Museus participantes: Casa das Rosas, Casa Guilherme de Almeida, Catavento, Memorial da Resistência, Museu Afro Brasil, Museu da Casa Brasileira, MIS-SP (Museu da Imagem e do Som), Museu da Imigração, Museu da Língua Portuguesa, Museu do Futebol, Museu de Arte Sacra de São Paulo, Estação Pinacoteca, Pinacoteca de São Paulo, Paço das Artes, Museu da Diversidade Sexual e Museu Geológico Valdemar Lefèvre. Museus de fora da capital também estarão presentes, como Museu do Café (Santos), Museu Índia Vanuíre (Tupã), Museu Felícia Leirner (Campos do Jordão) e Museu Casa de Portinari (Brodowski)

Serviço

3ª Mostra de Museus do Governo do Estado

Local: Parque da Água Branca, Av. Francisco Matarazzo, 455 - Barra Funda

Data: 17 de setembro, sábado

Horário: das 10h às 18h

Entrada gratuita

Programação completa aqui