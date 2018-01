Estudo revela frequência de relações sexuais por faixa etária

Número de relações sexuais cai de acordo com o passar do tempo Foto: Pixabay/@stokpic

Um levantamento feito pelo Instituto Kinsey, da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, revelou a frequência média com que as pessoas fazem sexo de acordo com a idade.

A faixa entre 18 e 29 anos, como esperado, tem o maior número de relações sexuais: uma média de 112 vezes por ano (ou duas a três vezes por semana).

Conforme o tempo passa, a quantidade de transas vai caindo. Dos 30 aos 39, esse número diminui para 86 vezes (uma a duas vezes por semana) e, entre os 40 e os 49, são 69 vezes (pouco mais de uma vez por semana).

Além da idade, outros fatores também contam para o resultado como estilo de vida, saúde, desejo sexual e, é claro, o estado civil.

Entre os casados, 34% fazem sexo entre 2 e 3 vezes por semana, 45% apenas algumas vezes por mês e 13% disseram transar somente algumas vezes por ano.

"O que podemos concluir a partir desses estudos é que, à medida que envelhecemos, nossas chances de desenvolver condições de saúde crônicas aumentam. Isso, por sua vez, afeta negativamente a freqüência e a qualidade da atividade sexual", explicou Justin Lehmiller, um dos realizadores do estudo.

No ano passado, um estudo realizado pelo Projeto Sexualidade (ProSex), da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, revelou números parecidos. Entre os brasileiros de 18 a 70 anos, a média constatada foi de 2,9 relações sexuais por semana.