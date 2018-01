Estudo relaciona grau de psicopatia com preferência por música de Justin Bieber

O cantor Justin Bieber foi apontado como um dos preferidos de psicopatas em estudo feito pela New York University Foto: Felipe Rau/Estadão

Um dos maiores estereótipos do cinema é mostrar que psicopatas gostam de música clássica. Desde Hannibal Lecter, de O Silêncio dos Inocentes, que ouvia Mozart, até Beethoven em Laranja Mecânica, a música clássica sempre esteve ligada a pessoas com esse distúrbio mental.

Agora, um estudo feito pela New York University e obtido pelo The Washington Post mostrou que não é bem assim. Cada um dos 200 estudantes da amostra foi avaliado previamente em diferentes graus de psicopatia e ouviu uma lista de 260 músicas. Os que tinham grau maior de psicopatia indicaram preferência principalmente por músicas pop. What Do You Mean, de Justin Bieber, Lose Yourself, de Eminem e No Diggity, do Blackstreet foram algumas das que eles disseram gostar mais.

Nicole Leal, uma das responsáveis pelo estudo, disse para o jornal que os pesquisadores ainda não acharam um padrão entre psicopatia e gosto musical, mas os resultados preliminares já contrariaram a hipótese original de que psicopatas supostamente gostariam mais de músicas sem letras por não conseguem ter empatia por outras pessoas.