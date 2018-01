Estudantes de escola pública em Santa Catarina fazem crochê no intervalo

Crochê está entre os projetos desenvolvidos por professores de um centro educacional em Santa Catarina. Foto: Imagem cedida por Adriana dos Santos/Centro de Educação Integral Dilzelena Márcia Teixeira

Os estudantes do Centro de Educação Integral Dilzelena Márcia Teixeira, em Itajaí, Santa Catarina, passam o contraturno - período dedicado a projetos diversos - fazendo crochê. Essa é uma das atividades desenvolvidas na instituição da rede pública, que promove conscientização ecológica e combate preconceitos.

A confecção de peças em crochê foi iniciada em 2012 pela professora Fátima Demartino que, junto com outros docentes, aplica outros projetos que estimulam a reutilização de materiais. A prefeitura da cidade, por meio da Secretaria de Educação, também repassa carretéis de linha.

Em outra atividade, os estudantes utilizam tecidos para confeccionar bonecos e chaveiros, por exemplo, que são levados por eles para casa.

"A receptividade dos alunos foi boa, eles gostam. E são coisas antigas, que as famílias fazem em casa e foram se perdendo. Tem a questão do resgate também", disse ao E+ Adriana dos Santos, diretora do centro educacional.

Segundo ela, as famílias também receberam a ideia de forma positiva. Quanto a preconceitos, por meninos e meninas participarem da atividade, Adriana afirma que a questão é bem trabalhada dentro dos projetos.

Meninos e meninas envolvidos da confecção de peças de crochê que são levadas por eles para casa. Foto: Imagem cedida por Adriana dos Santos/Centro de Educação Integral Dilzelena Márcia Teixeira

"Há conscientização para que se evite o preconceito, para que se evite a intolerância, o mundo já está cheio disso. Cabe ao nosso centro integral o resgate dos valores", diz.

Os projetos diversos são desenvolvidos pelos professores e realizados ao longo de todo ano de acordo com o interesse dos estudantes. Além do crochê, há também atividades relacionadas a profissões.