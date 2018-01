Estudante vencedor de concurso musical sobre igualdade lança música e clipe

Nathan Pereira lançou a música 'Primeiros Passos', ganhadora de concurso musical realizada pelo Ministério Público de São Paulo. Foto: Mastrangelo Reino/A2IMG

O aluno Nathan Pereira da Silva, da escola estadual Deputado Silva Prado, na zona leste de São Paulo, lançou o clipe e a música Primeiro Passo, vencedora do concurso Vozes pela Igualdade de Gênero deste ano.

Na letra, há trechos como "O preconceito é real/ É pra quem der e vier/ Quando tem batida de carro/ Alguém grita: tinha que ser mulher", e denuncia atos machistas do cotidiano. Para compor o rap, Nathan teve ajuda da técnica e professora de Língua Portuguesa, Cristiane Macário de Lima. A música foi gravada em estúdio pelo produtor Rick Bonadio.

O concurso fez parte de uma campanha de ativismo pelo fim da violência contra a mulher e foi promovido pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em parceria com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo.

Assista ao clipe abaixo: