Estudante vai para o Enem vestido de Homem-Aranha

O estudante Luiz Antônio Marques foi fazer o segundo dia de provas do Enem fantasiado de Homem-Aranha Foto: Facebook/luizantonio.marques

Quem foi fazer o segundo dia de provas do Enem neste último domingo, 12, na Asa Sul de Brasília, provavelmente se deparou com uma cena inusitada no meio do tumulto: um estudante foi para o seu local de prova vestido de Homem-Aranha, o personagem da Marvel. Em entrevista para o E+, o estudante Luiz Antônio Marques, 17, explicou os motivos.

“Na real eu não fiz a prova usando a roupa, pra não desviar a atenção dos outros candidatos e por questão de conforto mesmo”, disse. “Eu fui com a roupa pra descontrair um pouco o ambiente e pra acalmar a cabeça estressada do adolescente”, continuou.

Ávido fã de quadrinhos, Luiz falou que o Homem-Aranha é seu personagem preferido. “Me identifico com o Peter, um cara que tem problemas igual todos nós e que tem sua vida corrida e é gente como a gente”, pontuou.

Luiz acredita ter ido bem no Enem. Ele pretende entrar na Universidade de Brasília para fazer o curso de Biologia. “Química foi difícil, mas acho que ganho uma pontuação favorável”, falou. “Quero passar na UnB, mas já passei em uma outra faculdade particular de Brasília, então se eu não conseguir tenho outras opções”, finalizou.