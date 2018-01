Estudante faz rap para avaliação final de Harvard

Obasi Shaw usou um rap para apresentar seu trabalho de conclusão de curso de Harvard. Foto: soundcloud.com/obasishaw

O jovem Obasi Shaw, de 20 anos, decidiu fechar a faculdade com chave de ouro. Em vez de apresentar uma poesia, um romance ou uma história, ele decidiu usar um rap em seu trabalho de conclusão de curso em Harvard.

Ele compõe rap há muito tempo, e a ideia de usar a música para a tese veio de sua mãe. "Eu não tinha outras ideias, então só tinha uma chance. Eu fiz o vídeo, enviei e não esperei nada, mas aqui estamos", disse Shaw à CNN. O rap deu tão certo que ele tirou um A- na matéria de Inglês.

O álbum, intitulado Liminal Minds, explora tópicos como a questão racial, religião e identidade negra. "Eu quero explorar a natureza complexa de como é ser negro e ser humano. Meu objetivo é conseguir que todos sintam empatia com essas pessoas [negras] e percebam que elas estão lidando com muitas dificuldades na vida. Ninguém é menos humano que ninguém", disse ele.

Numa das músicas, chamada Open Your Eyes, Shaw diz: "Assista aos tronos, nosso povo é conhecido/ Por fazer história do impossível/ Do rap até a Casa Branca, ninguém pode nos parar".

Ele contou que foi influenciado por seus pais, os dois graduados em Harvard. Shaw teve o apoio e compreensão deles desde o começo desse projeto. "Eu estou muito orgulhoso dele e espero que ele continue com suas conquistas", disse a mãe dele, Michelle Shaw.

Depois que acabar a faculdade, Shaw pretende trabalhar no Google como um engenheiro de software. "Eu ainda não tenho certeza sobre meu futuro na música, mas certamente vou continuar com isso como um hobby", completou o jovem.