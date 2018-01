'Estou curada', diz menina que teve câncer e comoveu internet com canal no YouTube

No YouTube, Lorena fala sobre o tratamento médico e jogos Foto: Reprodução/Facebook

Lorena ficou famosa ao criar um canal de vídeos, o Careca TV, durante seu tratamento de câncer no cérebro. Com gravações leves e bem-humoradas, a garotinha de Jaú, interior de São Paulo, conquistou mais de 1,6 milhão de seguidores no YouTube. Mas nesta quinta-feira, 26, a menina tinha muito mais do que likes para comemorar. Lorena Reginato anunciou no Facebook que está curada e agradeceu o apoio dos médicos e dos seguidores nas redes sociais.

Lorena foi diagnosticada com tumor na cabeça em 2015.