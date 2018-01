Este vídeo narrado por uma criança vai te ajudar a entender o autismo

Foto: Reprodução/Youtube

"Um dia, Juninho ganhou um brinquedo enorme. Mas não gostou do brinquedo; ele gostou da caixa." É assim que uma criança narra o autismo na história escrita pela plataforma colaborativa online De Criança Para Criança.

O site reúne relatos sobre diversos temas, que vão de princesas ou robôs até bullying e autismo. De forma singela e com a ajuda dos pais, crianças contam histórias e explicam temas, muitas vezes complicados, a partir de seus próprios pontos de vista, enriquecendo o material produzido pelos adultos do site.

As histórias enviadas pelos pequenos são analisadas pela equipe do projeto, e algumas são selecionadas para virarem animações em 2D. Depois, viram vídeos de até 3 minutos com a história, ilustração e narração das próprias crianças.

