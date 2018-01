Este rapaz se vendeu no Tinder de uma forma como você nunca viu

Jovem estuda engenharia de computação. Foto: Reprodução/Twitter

Um jovem brasileiro está chamando a atenção na internet pela forma como se apresenta no Tinder. O carioca Rafael Bulsing, agora residente no Rio Grande do Sul, fez uma apresentação à la slides do PowerPoint superengraçada, divulgada neste tweet.

Primeiro, o jovem se apresenta. Repare na defesa do biscoito em vez da bolacha.

Uma característica importante: colocar o feijão por cima do arroz.

As projeções do gráfico de beleza são muito razoáveis.

Ele leva ao pé da letra o conselho de não falar sobre si mesmo, mas deixar que os outros falem de você.

E mostrou fotos dele para ser avaliado.

O jovem se manifestou, é claro.

Valeu aí todo mundo que participou da brincadeira, foi um prazer dar match com vocês todos <3 pic.twitter.com/mwByMWiFwK — Rafael Bulsing (@rafabulsing) 26 septembre 2016

Ps: tenho quatro provas essa semana e deixei de estudar pra acompanhar isso, se eu rodar no fim do ano a culpa é de vocês :V hahahahah — Rafael Bulsing (@rafabulsing) 26 septembre 2016

GENTE WTF — Rafael Bulsing (@rafabulsing) 26 septembre 2016

É agora que eu começo a escrever um livro sobre a experiência ou eu tenho que vender umas camisas antes? — Rafael Bulsing (@rafabulsing) 26 septembre 2016