Estante com livros virados para a parede faz blogueira de decoração receber ameaças de agressão

Uma estante de livros nunca causou tanta raiva Foto: Pixabay / @Free-Photos

Uma tendência em decoração de casas gerou polêmica no Reino Unido e levou uma blogueira de moda a ser ameaçada. Lauren Coleman foi humilhada e recebeu promessas de agressão porque deixou os livros de sua estante com as lombadas viradas para a parede.

“Eu posso aceitar uma piada, mas não previa esse nível de abuso. E de pessoas que dizem amar livros tanto quanto eu. A coisa toda foi ridícula”, contou Lauren ao The Times. Ela disse que foi xingada e que internautas ameaçaram ir até sua casa para agredi-la.

Ela falou que tomou a decisão após ver a ideia na internet. “Eu só queria criar um fundo bom para as outras coisas da minha estante”, disse. A intenção era criar um fundo neutro, pois muitos livros de cores variadas podem deixar a aparência carregada.

Sua casa foi fotografada para uma revista de design de interiores, a Ideal Home. Lauren escreveu em seu blog que os comentários violentos começaram a surgir quando um comediante postou a foto da estante dela e a chamou de “completa idiota”.

Os piores comentários chegaram através do Facebook e a blogueira reclama que não recebeu apoio da empresa, mesmo após reportar a situação. “Recebi uma mensagem automática dizendo que minha reclamação não cumpria os critérios requeridos e que eu deveria bloquear os usuários”.

Confira a foto que originou tudo: