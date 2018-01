Estados Unidos negam visto a ator de 8 anos que pode concorrer ao Oscar

O indiando Sunny Pawar é protagonista do filme 'Lion' Foto: Divulgação

Os Estados Unidos negaram visto ao indiano Sunny Pawar, de 8 anos, forte candidato ao Oscar de melhor ator por sua atuação em "Lion". A maior premiação do cinema ocorre em 26 de fevereiro de 2017, no entanto o ator infantil já iria nesta semana para Los Angeles e Nova York, acompanhado de seu pai, para participar de exibições promocionais do longa.

No filme, ele contracena com atores como Nicole Kidman, Rooney Mara e Dev Patel. O ator interpreta um menino perdido nas ruas de Calcutá que acaba adotado por um casal de australianos. "Lion" já ganhou quatro prêmios em festivais de cinema.

O estúdio responsável pelo filme ainda tenta resolver essa situação. "'Lion' é uma história de amor, inclusão e benevolência independente de raça, religião ou etnia. O governo, barrando a entrada de um garoto de 8 anos que é a estrela do filme no nosso país, só mostra o quanto nós precisamos ser lembrados sobre os valores da nossa nação", afirmou um representante do estúdio em nota.