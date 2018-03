Está se separando? A conselheira de divórcio está às ordens

Ms. Cox Foto: Malin Fezehai/The New York Times

Betsy Cox é uma espécie de planejadora para quem está se separando, uma conselheira de divórcio - e José Barceló, herdeiro da empresa de rum dominicana Ron Barceló, é, no momento, seu cliente mais ativo.

No início deste ano, Betsy, de 52 anos, fugiu do frio de Nova York para uma reunião com o empresário de 53 anos, que se separou de sua esposa depois de 23 anos juntos. Eles jogaram golfe, visitaram suas novas propriedades ao redor de Casa de Campo e Punta Cana e jantaram em um restaurante italiano.

Entre o golfe e doses de rum, ela fez muitas anotações, digitando no BlackBerry enquanto usava o iPhone para fazer pesquisas rápidas e para responder a textos de outros clientes.

Foi isso que anotou na lista digital de afazeres: Barceló quer viajar para um país diferente por mês no próximo ano. Quer estudar filosofia. Quer que uma das filhas arrume um trabalho legal em Nova York e encontrar um acampamento de verão na Suíça para mandar a outra filha. Ele também quer conhecer uma mulher e se apaixonar.

Betsy, que é descontraída de um modo muito confiante e que chama seu negócio de Livro Negro do Divórcio, é especialista em fazer tudo acontecer. "Ele quer se refazer completamente, o que o torna um cliente perfeito", disse ela.

Ela está organizando sua viagem - para quatro continentes, 12 países e pelo menos um spa. ("Eu preciso mandá-lo para uma clínica de emagrecimento. Estava pensando no Ashram, mas não tenho certeza se ele conseguiria.") E está procurando por um curso de filosofia de um mês em Londres.

"Ela não é minha esposa, mas não tenho mais uma esposa e preciso de alguém para cuidar de mim", disse Barceló, que está pagando US$350 por hora para Betsy.

Ela é contratada por homens e mulheres que precisam de ajuda para enfrentar a turbulência de deixar uma vida para trás e construir uma nova. "Meu trabalho é preencher o vazio. Arranjo as coisas temporariamente. Eles realmente precisam de alguém quando de repente se veem sem ninguém."

A tecnologia funciona para aliviar muitos dos dilemas da vida, mas o divórcio continua a ser um dos eventos mais complicados, emocional e logisticamente; porém, um pequeno mercado de auxiliares começa a despontar, destinado a simplificar os processos associados à separação conjugal.

Liza Feiler começou uma empresa chamada Divorce Concierge Group na área de Washington depois que seu próprio casamento terminou, em 2012. "Eu me senti perdida após o divórcio, sem saber por onde começar", disse Liza, de 44 anos. Ela é contratada por uma taxa fixa inicial de US$350, mais frequentemente pelas ex-esposas. Liza ajuda os clientes com tarefas como colocar a casa à venda e contratar contadores.

"Você chega e diz: 'Preciso de um novo seguro de saúde', e vou lhe apresentar dois planos e uma data de início, para que você possa escolher", disse ela.

Empreendedores digitais também estão entrando nessa. A Divorceify, uma plataforma web criada por três advogados, conecta os membros aos serviços que se ajustam a suas necessidades individuais: terapeutas, mediadores, coordenadores de guarda de filhos e consultores financeiros. "O divórcio não é um processo igual para todos e é preciso uma abordagem holística", disse Sonia Queralt, 34 anos, advogada de família divorciada e treinadora em Miami, que é uma das fundadoras.

O serviço de Betsy também é personalizado e lida com diferentes aspectos da vida de seus clientes. Sua clientela está bem de vida, muitas vezes é estrangeira, possuindo várias casas: o tipo de pessoa que frequenta Gstaad e Grécia, ou SoulCycle e Sagaponack.

Os serviços que oferece tendem a cair em padrões estereotipados: ela ajuda os homens a se preparar para cuidar de suas próprias casas e a enfrentar os desafios da paternidade.

Para as mulheres, elabora um orçamento, verifica se têm empresas de seguros e de gerenciamento de patrimônio e lhes faz sermões sobre a importância de se conseguir um emprego. Ajuda a vender suas casas de campo para que tenham dinheiro extra.

Para homens e mulheres, ela se oferece como um ombro amigo. Organiza visitas a spas e nutricionistas para a perda de peso e aos psiquiatras para tratar da depressão.

A necessidade dos serviços de Betsy talvez seja mais bem explicada pelo homem que ajudou a apresentá-la a esse mercado potencial, seu próprio ex-marido, Kevin Cox, de 53 anos. (Eles se divorciaram em 2000, após um casamento de sete anos, e criaram o filho, Kevin Jr, hoje com 18 anos, em termos amigáveis).

"Quando você vê um casal, de um modo geral, há duas pessoas com responsabilidades muito distintas. De repente, um dos lados precisa cuidar do que o outro sempre cuidou. Vi homens cujas carreiras descarrilaram no meio de um divórcio", disse Kevin Cox, que é banqueiro de investimentos.

Foi graças à própria separação que Betsy Cox conheceu o homem que se tornou seu parceiro profissional mais próximo, a proeminente advogado de família Bernard Clair. Eles normalmente indicam negócios um ao outro.

"Ela está em um negócio em que as pessoas precisam se abrir e é aí que mesmo o pessoal endinheirado, os chamados mestres do universo, precisam de muita ajuda, antes, durante e depois do processo de divórcio. A mulher do sujeito fazia tudo em casa por ele, que de repente está sozinho e não sabe o que fazer", disse Clair, 65 anos.

Exemplo de um cliente compartilhado por Betsy e Clair: um pai de dois filhos, milionário do mundo das finanças que viaja frequentemente a trabalho. Sua esposa queria o divórcio e a combinação entre a separação e morar sozinho pela primeira vez em mais de dez anos, de acordo com Clair, deixou o cliente "emocionalmente arrasado".

Enquanto Clair elaborava a transação judicial, Betsy o ajudava a se organizar.

Clair disse que ela o pôs em contato com uma agência de babás e ele contratou ajuda. Ela também o apresentou a outros pais divorciados com filhos da mesma idade que os seus. ("Ele estava desnorteado com as responsabilidades de preencher todo seu tempo livre com as crianças", disse Clair.)

Betsy criou uma conta no FreshDirect para ele e preparou uma lista de alimentos que seriam entregues regularmente. E o ensinou a usar o Grubhub. Arranjou-lhe um psiquiatra e uma namorada.

"Trabalho muito com as questões que podem facilitar a transição para as crianças. Encorajo os homens a conseguir um apartamento perto da casa da mãe e a deixar a nova casa bem familiar para os filhos", disse Betsy.

Clientes e amigos do Betsy dizem que ela é adequada para esse nicho sofisticado em parte porque já havia trabalhado em uma empresa de investimento e gerenciamento de riquezas e como organizadora de eventos, viajando sempre ao exterior graças às suas conexões por todo o mundo.

Ela também é maternal. Quando aceita um cliente, oferece o tratamento completo.

"O que ela está fazendo com o divórcio é muito esperto. Se você deixar os homens sozinhos, eles morrem. Já viu um homem no supermercado? O carrinho deles está cheio de amendoins", disse Ana Luiza Rego, 57 anos, enquanto tomava seu café em um pequeno apartamento em Manhattan.

Ana Luiza é uma velha amiga e cliente: ela se divorciou há muito tempo (duas vezes do mesmo homem), mas agora está tentando reconstruir sua carreira como artista plástica e construir uma nova vida. Ana Luiza, que é do Rio de Janeiro, quer se mudar para Nova York com a filha Filippa Paulson. O trabalho de Betsy é ajudá-la a conseguir isso.

"Quero duas coisas muito diferentes. Quero retomar minha carreira e ajudar minha filha a ser bem-sucedida. Não tenho ninguém que me ajude, e às vezes me sinto muito solitária; pagar US$350 por hora vale a pena", disse Ana Luiza.