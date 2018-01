Esta fazenda norte-americana está vestindo as cabras com pijamas

Cerca de 50 cabras devem nascer no total na fazenda, localizada nos Estados Unidos Foto: Michael Gaida/Pixabay

Uma fazenda do Estado de Maine, nos Estados Unidos, está viralizando nas redes sociais com fotos e vídeos de pequenas cabras vestidas em pijama.

Nas imagens, os bichos pulam alegremente, agasalhados com pequenas vestes coloridas. Conforme a página da fazenda no YouTube, 40 cabrinhas devem nascer neste outono. As 10 primeiras, que aparecem no vídeo, já faziam uma 'festa de pijama'.

Confira:

E veja o vídeo das fofuras: