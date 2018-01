Está em busca de um ‘crush’? São Paulo é o lugar mais propício para a flechada do cupido

São Paulo é a cidade com mais solteiros no mundo em busca de um par, segundo o Happn Foto: Tiago Queiroz/ Estadão

PARIS - Chegou o carnaval, a alegria está à solta. É só sair às ruas - em qualquer parte do País - e conferir: as pessoas estão bem mais relaxadas e animadas no feriadão. Esses são elementos propícios para dar início a novos relacionamentos. Mas, entre um bloco e outro, durante um passeio, à espera em uma fila, ou preso num congestionamento, o amor pode bater à sua porta, você pode cruzar rapidamente com o seu possível grande amor e… tudo se perder.

Foi pensando nessa oportunidade perdida, que foi criado o aplicativo de relacionamento Happn. De origem francesa, o app faz sucesso em todo o mundo por inovar nas sugestões de combinações: ele registra outros usuários que passaram por você ao longo do dia, exibindo-os em uma espécie de lista. Se gostar da pessoa, basta clicar em curtir; caso queira chamar a atenção, o usuário deve enviar um charme - uma espécie de sinal de que há interesse; mas, a conversa entre os dois usuários só é permitida se houver um ‘crush’, ou seja, se ambos se curtirem.

A líder global de comunicação e imprensa do Happn, Claire Certain, explica que o diferencial desse aplicativo em relação a outros, é que o objetivo é que as pessoas se encontrem no ‘mundo real’, ou seja, não fiquem apenas no bate-papo virtual por longos períodos, mas que se encontrem em trajetos que costumam fazer frequentemente, como de casa ao trabalho, no percurso do metrô e, nessa época, nos trajetos dos blocos de carnaval de rua, nas praias, nas estradas, nos aeroportos.

Lançado no Brasil em abril de 2015, o aplicativo conta com 27 milhões de usuários no mundo todo. Didier Rappaport, CEO da empresa, contou ao E+ que o Brasil é o principal mercado do Happn. A informação pode ser comprovada com números: há um ano, o total de usuários por aqui era de 1,7 milhões e, atualmente, são cerca de 4 milhões. “Foi realmente uma grande surpresa para a gente, o brasileiro ama o Happn”, comemorou o executivo.

São Paulo é a cidade com mais solteiros no mundo em busca de um par. São 1,2 milhões de usuários do aplicativo por aqui. E, se você ainda não conseguiu o ‘crush’ dos seus sonhos é porque, talvez, esteja procurando no lugar errado. Para facilitar a sua busca, o aplicativo montou um mapa que mostra em quais bairros da cidade há maior probabilidade de jogar o seu ‘charme’ e obter sucesso.

Mas, se você preferiu viajar no carnaval, não precisa ficar desanimado (a) não! O aplicativo também faz muito sucesso em outra regiões do País. Somente no Rio são mais de 550 mil usuários e, em Brasília, cerca de 200 mil. O Happn fez, inclusive, um levantamento de quais são as praias brasileiras mais frequentadas por solteiros (ver mapa). Se você estiver em uma delas é só baixar, ou usar, o seu app. O mapa também é uma boa opção para você já começar a planejar a sua próxima viagem (temos vários feriados em 2017!).

Além disso, o aplicativo é interessante para encontrar parceiros em toda (e de toda) parte do mundo. Tanto os estrangeiros que estão em viagem ao Brasil, como quando você for fazer uma viagem internacional.

Interação. Para entender melhor o sucesso que o Happn vem fazendo no Brasil, o E+ foi até Paris, na França, para conhecer a sede da empresa e conversar com seu fundador. Didier Rappaport nos explicou que o diferencial dos usuários brasileiros em relação aos outros 40 países em que o Happn está presente, é que nas terras tupiniquins, as mulheres tomam mais a iniciativa. “Aqui na França e, sobretudo nos países europeus e em alguns asiáticos, as mulheres esperam mais que o homem demonstre interesse para, só então, interagir. No Brasil, percebemos que as mulheres enviam mais charmes do que os homens, tomando a iniciativa do flerte e demonstrando que estão interessadas, elas não ficam esperando”, revelou.

Para que a combinação dos pares seja ainda mais certeira, o Happn fez uma parceria com a plataforma de streaming de músicas Spotify. O usuário pode deixar visível a lista das músicas que mais gosta de ouvir na plataforma e ver se combina com o gosto musical do pretendente.

E, para quem não quer ficar de fora das terminologias utilizadas pelos usuários de aplicativos de relacionamento, segue uma galeria com tudo bem explicadinho. Boa paquera!

Relacionamentos virtuais Desde que os aplicativos de relacionamento se tornaram populares apenas poucos anos atrás, parece que todo mundo está por dentro das expressões utilizadas nessa nova forma de namoro.

Terminologia para relacionamentos virtuais Mas, para os novatos nesse universo, recém-chegados após terminar um relacionamento ou que só agora tomaram coragem para entrar nessa seara, esses termos podem parecer muito enigmáticos. Para ajudar essa turma a ficar por dentro, a líder global de comunicação e imprensa do Happn, Claire Certain, compartilha seu guia definitivo da terminologia de relacionamentos.

Sumiço Essa é, provavelmente, a palavra mais famosa do universo dos relacionamentos online, embora a ação que representa seja muito mais antiga que os aplicativos. O 'sumiço' acontece quando alguém com quem você está se relacionando simplesmente para de entrar em contato, sem qualquer indicação de que o interesse morreu.

Sumiço Em um momento você está trocando diversas mensagens e marcando encontros e, em outro, você checa seu celular incessantemente, perplexo porque não consegue entender o sumiço de alguém que parecia tão conectado a você. O 'sumiço' pode acontecer em qualquer momento de um relacionamento e até mesmo entre amigos. Normalmente, os praticantes têm medo de confrontos e por isso decidem não informar você que não há interesse em continuar o relacionamento.

Namoro por mensagem Algumas pessoas conseguem manter relacionamentos intensos somente trocando mensagens, sem nunca se encontrarem pessoalmente. A maior parte dos apps de relacionamentos encoraja os usuários a marcarem encontros pessoalmente quando se sentirem confortáveis para evitar longos relacionamentos virtuais.

Desaparecimento lento O 'desaparecimento lento' é similar ao 'sumiço', só que sem o corte brusco de comunicação. Ele acontece quando a pessoa com você quem está conversando vai cortando o contato gradualmente, esforçando-se cada vez menos para manter a interação.

Temporada das algemas A 'temporada das algemas' acontece uma vez ao ano. O termo refere-se aos meses de inverno, quando pessoas que normalmente ficam bem solteiras ou mantendo relacionamentos casuais preferem buscar companheiros fixos para garantir o cobertor de orelha no período mais frio do ano.

DR Essa é a famosa e temida 'discussão da relação' (DR), equivalente a ter aquela conversa sobre para onde caminha o relacionamento.

Segunda Opção Você vira a 'segunda opção' quando a outra pessoa decide parar de lhe ver, mas continua mantendo contato via mensagens ou redes sociais. Se você perceber esse tipo de comportamento, saiba que pode estar em uma espécie de banco de reservas enquanto outras opções são analisadas. Fique ligado para o crush não lhe manter nessa posição por muito tempo!

Assombração Ocorre quando o crush sumido de repente reaparece, mas sem reatar o contato direto. Ele volta a curtir seus posts nas redes sociais, assombrando você no ambiente online para lembrá-lo que ainda existe.

Enrolação Pode ser confundido com 'segunda opção', mas é um pouco mais positivo para o "enrolado". Os "enroladores" podem realmente estar interessados, contudo, não têm coragem de admitir. Eles querem que o relacionamento vá para frente e flertam de várias formas, mas são vagos e frequentemente frustrantes. Todos nós esperamos que aquela pessoa que nos deixa como segunda opção seja, na verdade, um "enrolador". Aprenda a ler a diferença entre indiferença e baixa autoestima.

'A gente tá se conhecendo' Quando alguém diz aos amigos 'a gente está se conhecendo', normalmente isso quer dizer que já existe um relacionamento casual.

Solteiro social O 'solteiro social' é alguém que curte relacionamentos sérios, mas, assim que seus amigos terminam seus namoros, ele também termina. O resultado costuma ser o fim abrupto e inesperado de um novo relacionamento. Com sorte, você encontrará alguém com mais convicção!

Shippar 'Shippar' um casal significa apoiar ou aprovar o namoro.

Assumir no Facebook Para alguns, esse é o ápice do namoro virtual. O relacionamento atinge esse nível quando você e seu(sua) namorado(a) mudam o status do relacionamento no Facebook. FONTE: HAPPN

