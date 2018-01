Estes gatinhos recém-nascidos vão melhorar (muito) seu dia

Gatinho recém-nascido é fotografado em ensaio newborn. Foto: Alanna Rodrigues/Imagem cedida pela fotógrafa

Dois gatinhos recém-nascidos foram fotografados em um ensaio que viralizou na internet. O objetivo era estimular a adoção dos bichinhos, e deu certo - os dois já foram adotados.

As fotos são no estilo newborn: bebês recém-nascidos são fotografados para que os pais tenham registrado os primeiros dias de vida dos filhos. No caso, bebês não-humanos foram os modelos.

A fotógrafa é a estudante de biologia e 'pet lover' Alanna Rodrigues, de Bauru, no interior de São Paulo. Em entrevista ao E+, ela disse que começou a fotografar há apenas 3 meses. "Estou só esperando entrar de férias para me aprimorar [no hobby]".

Os bebês são um macho, branquinho de olho azul, e uma fêmea, de pelo preto e bege. Eles são filhotes da gata do namorado de Alanna.

Vejas as fotos: