Esse vídeo mostra que os fãs de Justin Bieber são capazes de tudo - tudo mesmo - pelo ídolo

As pérolas foram ditas num vídeo feito para um canal de humor do YouTube. Foto: REUTERS/Brendan McDermid

O canal do YouTube Addam TV publicou um vídeo gravado na fila do show do Justin Bieber em São Paulo - que já tem muita gente. O entrevistador e dono do canal, Adam, vai até as barracas e começam a fazer perguntas sobre o cantor - arrancando respostas bizarras dos fãs.

A primeira pergunta é: "Você é belieber?". Todos dizem que sim, então Adam começa a testar se eles são fãs de verdade com questões como "você sacrificaria alguém da sua família para conhecer o Justin?". Muitas pessoas respondem que sacrificariam o irmão, tios e tias e primos, um deles explicando que o "Justin é um super ser humano" - frase que é repetida algumas vezes durante o vídeo.

Depois as perguntas ficam mais intensas, como: 'O que vocês fariam se ficassem presas com o Justin durante uma noite?' e as respostas são, basicamente, relacionadas a sexo. "Eu transaria a noite toda", dizem algumas. Outra apenas diz: "Melhor nem falar o que faria, né?".

"O que você você mais gosta no Justin?" é outra pergunta, ao que um fã responde que gosta "das atitudes dele" e reitera sua opinião de que o cantor é um "superhumano". Segundo ele, Bieber "é uma pessoa difícil de se encontrar, um diamante que não se acha no chão, é preciso cavar muito para achar, ele é uma pessoa extremamente legal, um super ser humano".

O melhor é que o vídeo com tantas frases 'memoráveis' não acaba por aí e ainda tem uma parte dois no canal Black and Yellow, onde dois entrevistadores fazem perguntas para outros fãs, que também dizem com detalhes o que fariam pelo ídolo.

Os incríveis oito minutos do primeiro vídeo podem ser assistidos abaixo:

E a segunda parte está aqui: