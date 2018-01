Esse não é meu pug: Ele perdeu o cachorro, recebeu um diferente e acabou com dois problemas

Essa é a Bella. Luke postou essa foto em seu Facebook para ver se alguém a tinha visto por aí... Foto: Reprodução/Facebook

Tudo começou quando o australiano Luke Neville e seu irmão James foram tomar café com a porta da casa meio aberta, e sua cachorrinha da raça pug, a Bella, sumiu.

"Nós estávamos tomando café da manhã com a porta da frente aberta e ela deve ter escapado em algum momento", Luke disse ao BuzzFeed News. "Então a procura começou".

Luke resolveu postar em seu Facebook uma foto de sua pug com a mensagem: "Pug atualmente desaparecido, se alguém ver Bella pela praia de Culburra, por favor me fale".

Ele chegou em casa e tinha uma surpresa, um pug! Mas não era Bella. Foto: Reprodução/Facebook

E então algo aconteceu: Luke chegou um dia em sua casa e lá estava um pug... Mas não era Bella. Ele então postou no Facebook a foto do cachorro que não era Bella e pediu informações sobre esse novo cachorro.

Isso aconteceu porque um dos amigos de Luke viu o anúncio de um cachorro encontrado e entrou em contato com a pessoa que o encontrou. Viu que era um pug, pensou que era Bella e levou para Luke, que nomeou este pug de 'Not Bella'.

Deve ser duro não ser meu cachorro. Foto: Reprodução/Facebook

Relaxando com a Não-Bella. Foto: Reprodução/Facebook

O rapaz começou a postar fotos em seu Snapchat do novo cachorro. Agora, ele tinha um pug em casa, mas... não era Bella. Então o canil local entrou em contato com ele para dizer que havia uma cachorro que batia com as características de Bella.

Chegando ao local de cachorros perdidos, Luke encontrou Bella e também algumas pessoas desesperadas procurando por seu cachorro, um pug. Ele então presumiu que o pug que estava em sua casa (Not-Bella) era deles. Então ele pegou Bella, foi para casa e ficou com dois cachorros por um tempo.

Algumas horas depois, o dono de Not-Bella confirmou que aquele era seu cachorro e o levou. Finalmente, a Bella voltou para Luke e Not-Bella voltou para seu dono. Todos tiveram um final feliz.