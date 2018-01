Essa página resgatou tuítes antigos de Eduardo Cunha que se encaixam perfeitamente no momento atual

Eduardo Cunha profetizando sua própria vida. Foto: Reprodução/Twitter

Na última quarta-feira, 19, Eduardo Cunha foi preso e a internet entrou em êxtase. Não demorou muito para que aparecessem os primeiros memes, mas como a 'zueira never ends' na internet brasileira, uma página do Facebook foi além: Logo após o anúncio da prisão do ex-Presidente da Câmara dos Deputados, alguém lançou a página 'Tweets Proféticos de Eduardo Cunha'.

Todos os tuítes publicados se encaixam muito bem no atual momento de Cunha, quase como se ele já soubesse desse momento. Simplesmente um profeta.

Quanta maldade desse juiz.

rsrsrs é melhor ficar de olho.

Que situação!

'Imagina só?'