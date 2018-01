Essa mãe fez uma máscara de esfoliação caseira - mas sua filha não gostou nada disso

Bebê não reconheceu a mãe com a máscara facial. Foto: www.facebook.com/cris.candido.7

A maquiadora e esteticista Cris Candido resolveu fazer uma máscara caseira de esfoliação facial usando pó de café e leite. Ela aplicou a mistura, mas não conseguiu mantê-la por muito tempo - tudo porque sua filha não reagiu bem ao 'novo rosto' da mãe.

"Precisei tirar com cinco minutos porque Maria Luísa ficou com medo! Juro que não sabia que ela teria medo", escreveu Cris no Facebook, junto a um vídeo mostrando a reação da filha. Em uma semana, a postagem já foi compartilhada mais de 6 mil vezes e o vídeo já tem mais de 1 milhão de visualizações.

Cris contou ao E+ que ficou surpresa com tanto sucesso: "Eu não sabia que daria essa repercussão. Publiquei em um grupo de maquiagem e só lá deu mais de 4 mil curtidas. As pessoas começaram a publicar e se espalhou".

Ela ainda revelou que pretende fazer outro teste com a filha para ver se sua reação será a mesma. "Fiz até um canal no YouTube para isso. E vou fazer uma página no Facebook também, tipo a Chloe", contou.