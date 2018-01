Esquilo é filmado roubando chocolate e protetor labial de cesta de Natal

O esquilo fez a festa na cesta de prendas de fim de ano Foto: Imagem cedida por Michele Boudreaux

Um esquilo foi flagrado em um vídeo roubando chocolate gourmet e protetor labial, produtos que uma família da cidade de Mapplewood, em Nova Jérsei, costuma deixar do lado de fora de casa durante festas de fim de ano como prenda a pessoas que realizam entregas domiciliares, carteiros ou lixeiros. As informações são da Associated Press.

Em seu blog, Michele Boudreaux escreveu que põe à sua porta doces, petiscos, lenços, aquecedores para mãos e outros produtos todos os anos. Ela, no entanto, nunca teve um problema como este antes: sua cesta sofreu furtos horas após ser colocada para fora. E o ladrão, segundo ela, parecia estar de olho nas coisas mais caras — como, por exemplo, chocolate.

A família preparou uma câmera para flagrar o ladrão e, na quarta-feira, 6, ela descobriu não se tratar de um humano: na filmagem, um esquilo é visto pilhando alguns produtos. Boudreaux disse: “Este esquilo é tão obeso, ele deve estar se preparando para uma década de inverno”. Ele aparece furtando mais doces e protetor labial.

Para solucionar o problema, Boudreaux colocou os chocolates em um pote tampado, e, numa tigela aberta, deixou nozes, pipocas e sementes de abóbora. Ainda assim, o animal só pegou o que queria: “Ele jogou todas as sementes [de abóbora] fora e comeu todo o resto”, disse ela.

Confira abaixo o vídeo: