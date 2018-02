Escoteira faz sucesso vendendo biscoitos na frente de loja de maconha na Califórnia

Uma escoteira começou a vender biscoitos na frente de uma loja de maconha na Califórnia e vendeu mais de 300 caixas em seis horas Foto: Girl Scouts of the USA/Reuters/Handout

A implementação das leis que dão permissão para a venda de maconha na Califórnia, em janeiro deste ano, abriu a possibilidade de empreendedores lucrarem com esse novo nicho do mercado. Também abriu possibilidade para outros empresários mais sagazes, como uma escoteira que encontrou na porta de uma das lojas de venda de maconha em San Diego uma maneira de aumentar a venda dos famosos biscoitos.

Urbn Leaf, uma das lojas que fazem o comércio de maconha, postou no Instagram a foto da escoteira chamando os consumidores a comprarem os biscoitos junto com a erva. “Acho que nossos consumidores amam os biscoitos”, disse Savannah Rakofsky, uma representante da rede, em entrevista para o site Mashable. “Eles compram caixas e caixas”, continuou.

O pai da garota, que não revelou seu nome nem o da filha, disse para a emissora FOX4 que a menina vendeu mais de 300 caixas de biscoitos em pouco mais de seis horas que ficaram na frente da loja. “As regras das escoteiras não permitem que a venda ocorra diretamente na frente da loja, então fico no meu carro com ela no quarteirão da frente”, falou.

Em 2014, uma outra escoteira teve ideia parecida ao vender biscoitos na frente de uma clínica de uso medicinal de maconha em San Francisco. Na ocasião, a Girl’s Scouts of America, organização que regula a venda dos biscoitos, disse que desde que algum responsável esteja com a escoteira a venda era permitida no local.

Veja abaixo a foto que a loja Urbn Leaf postou no Instagram.