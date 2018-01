Escolinha faz 'trenzinho do afeto' e vídeo fofo viraliza

Vídeo do "trenzinho do afeto" viralizou na internet Foto: Caren Souza Lopes/Pequenos Passos

A escola Pequenos Passos, de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, desenvolveu um projeto para ensinar crianças de dois e três anos os valores mais importantes da convivência. Gisele Freire, uma das sócias da escola e idealizadora do vídeo, disse, em entrevista ao E+, que a ideia surgiu a partir de um projeto que busca incluir valores na educação das crianças. "Eles estão naquela fase de brigar, morder, bater. A nossa intenção foi prepará-los para o mundo, ensiná-los a compartilhar as coisas", completou Gisele.

A repercussão foi enorme: o vídeo já teve 10 milhões de visualizações, 47 mil curtidas e mais de 220 mil compartilhamentos. A sócia disse que está apavorada com tudo isso. "Está todo mundo procurando a gente. Antes eram só 300 curtidas na nossa página." Hoje, a página da escola no Facebook conta com mais de 84 mil likes.

Gisele afirmou que a intenção do projeto não era ganhar mais seguidores ou ter toda essa repercussão, mas acredita que isso pode ajudar muito a escola. "A escola é muito pobre, eu e minha sócia trabalhamos muito para manter." Ela completou dizendo que os pais que deixam as crianças na escolinha não conseguiram uma vaga na rede pública, e por isso, optam pela Pequenos Passos, que tem um preço mais acessível.

Confira o vídeo abaixo: