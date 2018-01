Escola pede que mães busquem filhos com roupas 'menos decotadas'

Sala de aula Foto: Juan Carlos Mejía/Flickr

Na última segunda-feira, 27, o jornal Folha de Pernambuco divulgou a circular enviada pela direção do Colégio Santa Maria que pedia que os responsáveis por buscar e levar as crianças à escola vestissem "roupas menos curtas, menos decotadas, menos extravagantes".

O comunicado gerou polêmica na página do Facebook do colégio. Alguns internautas se pronunciaram contra a medida determinada pela diretora Rosa Amélia Muniz Emery Carneiro. Um deles questionou: "É sério que vocês mandaram uma carta de recomendação de vestimenta para os pais? Isso chega beirar o ridículo. Hoje as pessoas se vestem da forma que querem e que lhes proporcionem conforto. É bem ridículo da parte de vocês querer ditar uma vestimenta para pessoas maiores de idade e bem esclarecidas na vida".

A escola liberou uma nota em que lamentou uma possível interpretação equivocada e afirmou que "a intenção do colégio é orientar sobre roupas adequadas ao ambiente escolar".

Confira a circular enviada pela direção:

Recife, 27 de março de 2017

Prezada Família,

O Colégio é o lugar onde seus filhos permanecem por mais de uma década, e formamos uma FAMÍLIA. Juntos, educamos integralmente crianças e jovens. Desde cedo, reforçamos valores morais, éticos. sociais, humanísticos, religiosos, além de prepararmos gerações que se destacam no mundo acadêmico.

Como zelamos pela formação completa do educando, é preciso mostrar que a sociedade é cercada de regras que definem comportamentos e atitudes para cada ocasião. No Colégio, por exemplo, os alunos usam fardamento oficial, nas atividades esportivas e culturais, os trajes são específicos. Se vão à praia, à igreja, a um baile, têm de se vestir adequadamente. Pais e professores são espelho para quem está em formação. Desse modo, é interessante que reforcemos que se veste bem quem usa roupas adequadas a cada contexto. No ambiente escolar, é pertinente que o responsável por deixar e por buscar os alunos usa roupas menos curtas, menos decotadas, menos extravagantes.

A maneira como nos apresentamos em público diz muito de cada um, portanto, bom senso e discrição são marcas de uma sociedade educada e moderna.

Contamos com seu habitual apoio e compreensão,

Cordialmente,

a Direção