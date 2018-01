Escola é acusada de discriminar profissões em atividade

Vendedor ambulante foi uma das 'fantasias' usadas pelos alunos. Foto: Pixabay

A Instituição Evangélica de Novo Hamburgo (IENH), no Rio Grande do Sul, virou alvo de uma avalanche de críticas nos últimos dias após a divulgação de uma atividade feita com o terceiro ano do ensino médio chamada 'Se Nada Der Certo'.

Na atividade, realizada no intervalo das aulas, os alunos se vestiram com roupas características de profissões como vendedores ambulantes, garçons, atendentes de redes de fast-food, vendedoras de lojas de cosméticos e faxineiros.

'Se nada der certo': tema de evento escolar gerou críticas Foto: Twitter / @Ayrton_F

O papelão mais ridículo da IENH - Instituição Evangélica de Novo Hamburgo passando na sua Timeline. https://t.co/POGir1pSig — Rodrigo Ramos Stumpf (@Ro_Stumpf) 5 de junho de 2017

Rapidamente, as fotos da atividade começaram a circular pelas redes sociais, o que causou revolta em muitas pessoas. Nas redes sociais, muitos internautas fizeram publicações rechaçando a atitude da instituição, acusando-a de elitismo e discriminação, e a página do Facebook foi inundada de avaliações negativas.

Procurada pela reportagem, o IENH ainda não se pronunciou. No Facebook e no site da escola, porém, há uma nota de esclarecimento, que diz que "o objetivo principal dessa atividade foi trabalhar o cenário de não aprovação no vestibular, de forma alguma foi fazer referência ao 'não dar certo na vida'" e que "atividades como essa auxiliam na sensibilização dos alunos quanto à conscientização da importância de pensar alternativas no caso de não sucesso no vestibular e também a lidar melhor com essa fase".

Confusão. Ações como o 'Se Nada Der Certo' ainda são comuns em diversas escolas, e as imagens divulgadas acabaram espalhando informações falsas. Um post do Facebook que já foi compartilhado mais de 8 mil vezes usa uma notícia antiga do site do Colégio Marista Champagnat, em Porto Alegre, para acusá-lo de ter feito a atividade.

A página oficial do colégio gaúcho, então, começou a ser alvo de avaliações e comentários com críticas, ao que a instituição explica que realmente realizou a atividade, mas em 2015. Desde então, a prática foi abolida do calendário escolar.

Confira alguns comentários sobre o assunto no Twitter:

Na festa "Se nada der certo como ser humano e continuar na minha bolha social de ignorância", vou me fantasiar de aluno ou professor do IENH — Carol Vaz (@carolvazz) 5 de junho de 2017

Imagina o CLIMÃO™ entre a coordenação pedágógica e o pessoal da comunicação institucional na IENH... — Paulo Langwinski (@PauloLangwinski) 5 de junho de 2017

Pessoal, a IENH é uma Instituição séria, que já pediu desculpas por um erro infeliz. Não vamos ajudar a destruir... https://t.co/qPAhiiXadU — Leonardo Hoff (@leonardohoff) 5 de junho de 2017