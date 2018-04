Escola distribui cartilha que compara criança gorda a botijão de gás

'A Fantástica Magia dos Alimentos': cartilha foi criticada por ter conteúdo que promove bullying contra crianças acima do peso. Foto: Editora Amigos

A Prefeitura de São José dos Campos virou alvo de críticas após pais notarem que uma cartilha distribuída na última semana em uma escola municipal da cidade contém um discurso preconceituoso contra crianças obesas.

Intitulado A Fantástica Magia dos Alimentos, o livro tem quadrinhos em que uma criança acima do peso é comparada a um botijão de gás; em que uma menina gorda se assusta ao olhar no espelho e diz não conseguir passar por uma porta por conta do corpo. As imagens foram divulgadas inicialmente pelo G1.

Em nota, a Secretaria de Educação e Cidadania esclareceu que a cartilha foi utilizada durante uma aula de educação física da escola Professora Maria de Melo, no Parque Industrial, durante um projeto sobre alimentação saudável. "O material estava guardado na escola e uma professora utilizou como material de consulta, com a finalidade de dar tratamento lúdico ao projeto. A Secretaria de Educação e Cidadania informa também que os professores recebem formação continuada para melhor organizar suas práticas pedagógicas e que já recolheu todas as cartilhas", diz a nota.

A editora responsável pela publicação é a Amigos da Natureza. Em seu site oficial, é possível ver algumas informações sobre a cartilha, como que o público-alvo é para crianças a partir dos seis anos, porém não há menção do autor ou profissionais responsáveis pelo conteúdo do livro. Procurada pelo E+, a editora não retornou às questões da reportagem.

Veja abaixo algumas páginas da publicação que geraram críticas: