Escada para cão e rede para gato: usuários do Twitter capricham nas ‘invenções’ para pets

Animais de estimação são praticamente parte da família, certo? Por isso, muitos donos gostam de dormir ao lado de seus pets. Mas dois internautas levaram isso a um novo nível nesta semana e criaram formas de ajudar os bichinhos na hora do sono.

Zoé, cadelinha da paulista Laura, por exemplo, não tinha tamanho suficiente para subir na cama, mas nada que uma escada lateral não resolvesse. “Meu pai nunca quis cachorro. A Zoé é muito pequena e não conseguia subir na cama dele, hoje ele me apareceu com essa escada pra ela”, escreveu a jovem, em sua conta no Twitter.

As fotos da cachorrinha podendo (finalmente) subir e descer da cama viralizaram. Foram mais de 44 mil curtidas e 18 mil retuítes até a publicação desta nota.

Meu pai nunca quis cachorro. A Zoé é muito pequena e não conseguia subir na cama dele, hoje ele me apareceu com essa escada pra ela. pic.twitter.com/bzEoh3x99q — intensifies (@chicoria) 1 de julho de 2017

E o fim de semana não parou por aí no quesito ‘invenções para pets’. A maranhense Beatriz também usou a rede social para mostrar a relação entre seu pai e sua gatinha de estimação.

“Meu Deus, meu pai comprou uma rede para a Paçoca, só para ela deitar do lado dele. Socorro”, tuitou a menina, que teve mais de 88 mil curtidas e 35 mil compartilhamentos.