'Entupidor profissional' de privadas vira alvo da polícia nos EUA

A polícia norte-americana está procurando a pessoa responsável por entupir 29 privadas de banheiros públicos desde 2016 Foto: Marilynn K.Yee/The New York Times

A polícia do condado de Sheboygan, nos Estados Unidos, fez um pedido inusitado à população nesta última terça-feira, 20: estão procurando alguém que está entupindo privadas de um banheiro feminino em um centro comunitário da região. Segundo publicação feita no Facebook, o responsável entope os vasos sanitários ao colocar uma garrafa de 600 ml nas privadas e apertar a descarga.

Em entrevista para um site de notícias da cidade, Joe Kerlin, superintendente de parques do condado, disse que o banheiro foi entupido 12 vezes em 2016, 14 vezes em 2017 e já três vezes em 2018. “Como alguém faz isso e quantas descargas são necessárias? Por que fazer isso? Eu não sei, mas se vocês conhecem essa pessoa, nos digam. Isso é bem estranho e nojento, mas essa é a realidade da vida”, apelou a polícia no post.

“Esses repetidos entupimentos custaram milhares de dólares em consertos e torna os banheiros inaptos a serem utilizados pelo público. Os membros do departamento de polícia de Sheboygan estão trabalhando com o departamento de obras públicas para manter as instalações do condado limpas e seguras. Nós estamos procurando os responsáveis pelos entupimentos para que eles possam responder pelos seus atos. Por favor nos ajudem a manter nossos parques e centros comunitários limpos e seguros para nossos residentes e visitantes”, concluíram. Veja abaixo a publicação.