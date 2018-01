Entrevistamos o gato Branco, considerado o 'melhor aluno' em universidade de Santos

Branco, o gato 'aluno' da Fatec de Santos. Foto: facebook.com/brancofatec/

O gato Branco mora ao lado da Fatec Rubens Lara em Santos e, há sete anos, resolveu explorar a faculdade. Parece que gostou muito, porque, desde então, o felino frequenta o local todos os dias e recebe muito carinho dos alunos e funcionários.

O E+ conversou com Branco por meio de sua página no Facebook, e 'o próprio gato' contou toda a história. "Eu comecei a aparecer por aqui, e comecei a fazer amizade com o pessoal administrativo da Fatec, que sempre me tratou muito bem. Aí quando passei no vestibular, virei bicho, e aí já sabe né, começou a vida dura de estudante, com provas, trabalhos, etc. Eu sempre tive muito soninho, mas estudar cansa, viu?", revelou o gato.

Branco é um aluno tão aplicado que já ganhou alguns prêmios. Foto: facebook.com/brancofatec/

A ex-docente e eventual voluntária da Fatec, Gisele Esteves Prado, conheceu Branco já na primeira vez em que ele apareceu pela primeira vez na faculdade. "Ele adotou a Fatec como casa dele. Agora fizeram até um cantinho para ele, um sofá com pallets, uma almofada com o nome dele. Ele sobe na mesa dos professoras, frequenta as aulas, dorme na mochila dos alunos. Ele é muito cativante e super adorado por todo mundo", conta.

E Branco é, realmente, um aluno aplicado. Segundo Gisele, o felino ganhou alguns prêmios: "Ele já foi eleito o melhor aluno de Logística, o melhor aluno de Sistemas de Informação". Justamente por gostar tanto do local, Branco fica triste quando a faculdade está em recesso. "Na época das férias, ele fica deprimido. A dona dele, Fabiana, diz que ele volta para casa muito deprimido, porque vai até a faculdade e não encontra ninguém", disse a professora.

O gato Branco tirando uma soneca no banco da faculdade. Foto: facebook.com/brancofatec/

O animal chega na faculdade de manhã, mas volta para sua casa todos os dias para dormir. Ao chegar na Fatec, ele vai até a recepção e acompanha uma das secretárias em seu café da manhã. Depois, costuma passar pela sala dos professores e mais tarde escolhe uma sala de aula. "Os professores abrem a porta, ele entra, participa. Os alunos adoram ele, tiram fotos do gato nas situações mais engraçadas. Ele virou quase um personagem da faculdade mesmo", comenta Gisele.

E Branco retribui esse amor sendo muito receptivo aos carinhos dos humanos. "Comecei a fazer amizade com as pessoas só para dormir no colo delas. Mas aí vi que havia mais humanos legais além da minha mãezinha", contou o gato. Ele ainda revelou que, às vezes, dá uma 'fugidinha' para a Etec, que fica ao lado: "Apareço lá também porque tem vista para o mar".