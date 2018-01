Ensaio fotográfico de 'Pequeno Príncipe' brasileiro vira exposição na França

Arthur deu vida ao personagem de 'O Pequeno Príncipe' em ensaio fotográfico nas dunas de Florianópolis. Foto: Imagens cedidas por Mari Merlim

Inspirada em O Pequeno Príncipe, famosa obra de Antoine de Saint-Exupéry, a fotógrafa Mari Merlim retratou de forma singular um 'pequeno príncipe' brasileiro. Arthur deu vida ao personagem infantil nas dunas de Campeche, em Florianópolis, no final de 2015. Agora, o trabalho será exposto na cidade de Toulouse, na França, em agosto.

Mari fotografa crianças desde 2011, um jeito que ela encontrou de mostrar, através das lentes, um universo que, segundo ela, é "mais livre". "Cada criança é um mundo, tem seus personagens favoritos, seus próprios questionamentos", afirma.

A necessidade dela de se aproximar do lúdico e do mágico do universo infantil também é um incentivo para que os adultos voltem para essa fase da vida que, geralmente, se perde. "É um mundo mais livre, motivado, em que se acredita em muitas possibilidades", diz.

A mãe de Arthur lia a história do pequeno príncipe para o filho desde a gravidez. Foto: Imagens cedidas por Mari Merlim

Inspiração. Mari já tinha lido O Pequeno Príncipe algumas vezes, obra que, para ela, reflete o universo infantil. No final de 2015, ao passar pelas dunas de Florianópolis, Mari percebeu como o cenário lembrava o deserto da história de Saint-Exupéry. Foi quando decidiu ir atrás de uma criança para realizar o ensaio. "Mas eu queria que tivesse a nossa cara", afirma.

A partir de uma convocatória pela internet, surgiu o Arthur. "A mãe falou que O Pequeno Príncipe era uma obra muito especial para ela também e conhecida do Arthur, porque ela lia a história para ele desde que estava grávida", conta a fotógrafa.

Além disso, ao pesquisar e se aprofundar na história do escritor francês, Mari descobriu que ele havia passado por aquela mesma região de Florianópolis durante sua carreira como piloto de avião.

Exposição. Tudo colaborou para que o ensaio ficasse mágico, o que gerou impacto e chegou ao conhecimento de Monica Cristina Corrêa, tradutora das obras de Saint-Exupéry. Ela convidou Mari para expor as fotos no Saint-Maurice-de-Reméns, castelo de infância do escritor, na França.

Entre março e abril, a exposição Sou da Minha Infância foi vista no local e no Instituto Cultural Alter Brasilis, em Paris. A próxima exposição será durante todo o mês de agosto no museu Cité de l'espace, na cidade de Toulouse, também na França.

Veja abaixo mais fotos do ensaio: